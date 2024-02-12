نتنياهو: استمرار الضغط العسكري سيؤدي إلى تحرير المحتجزين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن استمرار الضغط العسكري حتى تحقيق ما سماه «النصر المطلق» هو فقط ما سيؤدي إلى تحرير الأسرى (المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة).

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن نتنياهو قوله في بيان - عقب إعلان جيش الاحتلال تحرير أسيرين: «فرناندو ولويس، مرحبًا بكما.. أحيي مقاتلينا الشجعان للعمل الجريء الذي أدى إلى إطلاق سراحهما».

وأضاف: «استمرار الضغط العسكري حتى تحقيق النصر المطلق هو فقط سوف يؤدي إلى إطلاق سراح (الأسرى)، ولن نضيع أي فرصة لإعادتهم إلى الوطن».

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم تحرير أسيرين اثنين كانا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد.