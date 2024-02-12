كييف تبدي غضبها لإلقاء مزارعين بولنديين محتجين شحنات الحبوب الأوكرانية على الطريق

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أعربت أوكرانيا عن استيائها بعد قيام مزارعين بولنديين بتفريغ شحنات الحبوب الأوكرانية على الطريق عند معبر حدودي بين البلدين.

وصرح أندري سادوفي عمدة بلدة لفيف غربي أوكرانيا، أن هذا العمل "مشين ومخزي".

وقال سادوفي عبر منصة تليجرام للتواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، إن "الأوكرانيين يسقون الحقول التي تزرع فيها الحبوب بدمائهم فعليا"، موضحا أن "حصاد القمح في حقل يقع بمنطقة تدور فيها حرب يشبه عمل كاسحة الألغام".

ووصف سادوفي المزراعين البولنديين بأنهم "محرضون مؤيدون لروسيا".

وكانت نقابة بولندية للمزارعين قد عرضت أمس الأحد مقطع فيديو يظهر فيه محتجون وهم يفرغون أجزاء من شحنة حبوب على متن ثلاث شاحنات أوكرانية على الطريق.

وأفادت تقارير بأن هذه الواقعة حدثت عند معبر دوروهوسك الحدودي في بولندا.

ودعا السفير الأوكراني لدى وارسو فاسيل زفاريش السلطات البولندية للتدخل.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي.إيه.بي) في وقت لاحق أن الشرطة في بلدة تشيلم بدأت التحقيق في هذا الحادث.