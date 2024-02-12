الهلال الأحمر الفلسطيني: أي استهداف لرفح يوقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمس، إن أي استهداف لمدينة رفح يُوقع عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى بفعل اكتظاظها بالنازحين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الاثنين، أن الهلال يعمل بكل طواقمه وكوادره سواء صحيًّا أو إسعافيًّا أو إغاثيًّا لتلبية احتياجات المواطنين والحد من معاناتهم.

وأشار إلى مأساوية الأوضاع في ظل استمرار الاستهداف من قِبل جيش الاحتلال مع نقص المستلزمات وشح الموارد، وهو ما يُشكِّل تحديًّا كبيرًا للهلال الأحمر الفلسطيني.

ونوه بأن 1.5 مليون نازح موجودون في محافظة رفح، ويعانون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى عدم وجود مرافق صحية كبيرة يمكنها تقديم الخدمات الصحية.

ولفت إلى أن محافظة رفح تعتمد على تحويل الحالات إلى مستشفيات كبرى نظرًا لعدم قدرة المستشفيات الموجودة بها على تقديم خدمات صحية نوعية وإجراء عمليات جراحية دقيقة.

وأكد أنه مع مواصلة حصار الاحتلال لمستشفيات خان يونس (جنوب) مع خروج مستشفيات غزة عن الخدمة، فإنّ أي عملية استهداف تُسقط العدد الأكبر من الضحايا، دون القدرة على تلقي أية خدمات طبية.