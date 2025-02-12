مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تتابع سير العمل في مراكز الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مباشرة لجنة المتابعة المحلية عملها اليوم، من خلال متابعة مراكز شباب "التنمية الشبابية" و"الحي السادس" التابعين لإدارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومركز "الباويطي" التابع لإدارة شباب الوراق، ومركزي "ميت رهينة" و"البدرشين" التابعين لإدارة شباب البدرشين، ومركزي "نزلة ترجم" و"وصول" التابعين لإدارة شباب أطفيح.

كما تمت متابعة أعمال مراكز: "أوسيم" التابع لإدارة شباب أوسيم، و"تنمية شبابية الصفا" التابع لإدارة شباب العمرانية، و"نادي التعاون الرياضي" التابع لإدارة شباب الهرم، و"إسكان ناصر" التابع لإدارة شباب شمال الجيزة، و"الزيدية" التابع لإدارة شباب أوسيم.

وأوضحت المديرية أن اللجنة قامت بمراجعة سير العمل، وسجلات الأنشطة، وحضور وانصراف الموظفين، وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب، بما في ذلك تركيب الكاميرات، وطفايات الحريق، وعزل الأسلاك الكهربائية، إضافةً إلى متابعة تنفيذ خطط المراكز والأنشطة، وانتظام التسجيل في السجلات المالية والإدارية وسجلات الأنشطة.

جاء ذلك في إطار أهمية لجان المتابعة المحلية ودورها الحيوي في مراقبة ومتابعة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة الجيزة، ومدى التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بها بما يحقق الهدف المنشود.

وأوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر على دورها الرقابي فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى ما هو أهم، من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية، وتعزيز الإيجابيات وتطويرها، وتلافي السلبيات، ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة.