سرايا القدس: مصير المحتجزين الإسرائيليين مرتبط بسلوك نتنياهو

قال أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن «الوقائع والأحداث المتتابعة منذ بدء عملية طوفان الأقصى وحتى اللحظة، أثبتت أن الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار لا يتم إلا عبر صفقة التبادل».

وأضاف في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، أن «المقاومة الفلسطينية قامت بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه، في الوقت الذي ترك العدو أسراه في دائرة الخطر والمجهول».

وحمّل حكومة الاحتلال تبعات التنصل من التزاماته تجاه شعب فلسطين المنكوب، والخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد على أن «مصير الأسرى لدى المقاومة مرتبطُ بسلوك نتنياهو سلباً أو إيجاباً»، مضيفًا: «هنا نؤكد على القاعدة الثابتة أننا ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته ما التزم به العدو».

وقبل قليل، قال مصدر مصري مطلع لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن «مصر وقطر تكثفان جهودهما الدبلوماسية في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وأضاف المصدر أن «الاتصالات مستمرة على أعلى مستوى مع الأطراف، وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية متزايدة لاستئناف العمليات العسكرية، إذا لم يتم تسليم الرهائن بحلول السبت».

وأشار إلى أن «الوساطات المصرية القطرية تسعى لإيجاد مخرج يصمن تنفيذ الاتفاق بشكل متوازن ويحافظ على التهدئة؛ لتجنب تصعيد جديد قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر».

ولفت إلى أن «القاهرة والدوحة تعملان على حث الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق، وسط تعقيدات سياسية وميدانية تزيد من صعوبة المهمة».

وشدد على أن «استمرار وقف إطلاق النار يصب في مصلحة الجميع»، محذرًا من أن «انهيار الاتفاق سيؤدي إلى موجة جديدة من العنف سيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة».