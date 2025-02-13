وزير المالية الأمريكي يلتقي زيلينسكي في كييف

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قدم وزير المالية الأمريكي سكوت بيسينت، في أول زيارة لكييف، مسودة اتفاق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تتعلق بتعدين مستثمرين أمريكيين لمواد خام نادرة في البلاد.

وقال زيلينسكي بعد الاجتماع: "سنقوم بكل ما بوسعنا لضمان أن فرقنا يمكنها أن تشرع في العمل والموافقة على الإجراءات بسرعة كبيرة وتوقيع الوثيقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه المنصب في 20 يناير أنه يرغب في أن تكون المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف مقابل مواد خام.

وأكد زيلينسكي: "نتحدث عن تطوير مشترك للمعادن".

وربط ترامب مؤخرا بين إرسال الولايات المتحدة المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا بحصول واشنطن على مواد خام منها.

وأوضح زيلينسكي بدوره أنه يرغب في إظهار امتنانه للمساعدات الغربية على هيئة عناصر نادرة ومعادن أخرى.