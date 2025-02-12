البنك المركزي الهندي يتدخل للحد من المضاربات في سوق الصرف

قال مصدر مطلع إن بنك الاحتياط (المركزي) الهندي تدخل في سوق الصرف خلال الأسبوع الحالي للحد من المضاربات على الروبية الهندية، وهي خطوة مفاجئة للمتعاملين الذين توقعوا عدم تدخل البنك في سوق العملة تحت قيادة المحافظ الجديد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه بعد سلسلة الانخفاضات القياسية لسعر الروبية خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت العملة الهندية أمام الدولار أمس بنسبة 1%، وهو أكبر ارتفاع يومي لها منذ أكثر من عامين وأكبر ارتفاع بين العملات الآسيوية. كما ارتفعت الروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 5ر0% إلى 4238ر86 روبية لكل دولار.

يأتي ارتفاع الروبية قبل اللقاء المنتظر لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الحالي. وتعتبر الهند من بين الدول الأشد عرضة لمخاطر تداعيات اعتزام ترامب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في مجال الرسوم الجمركية مع دول العالم. في الوقت نفسه فإن ارتفاع الروبية عن مستوياتها المنخفضة القياسية، سيساعد في تهدئة التوترات المرتبطة بسعر الصرف بين الولايات المتحدة والهند.

وبحسب متعاملين في سوق الصرف، كان تدخل البنك المركزي الهندي خلال الجلستين السابقتين كبيرا. وفي حين لم يكشف البنك عن تدخله، يقدر أنيل كومار بهانسالي رئيس قسم الخزانة في شركة فينركس تريجري أدفايزورز حجم تدخل البنك بحوالي 11 مليار دولار خلال يومين.