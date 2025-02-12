 تحديد موعد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا - بوابة الشروق
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تحديد موعد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 8:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 8:39 م

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، في الموسم الحالي، موسم 2024-2025.

وأجريت اليوم قرعة الدور نصف النهائي في مقر الاتحاد الإسباني، حيث أسفرت عن مواجهة قوية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما يلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام مباريات الذهاب يومي 25 و26 فبراير الجالي، وتقام مباريات الإيبا يومي 1 و2 أبريل المقبل.

وجاءت مواعيد وملاعب المباريات على النحو التالي:-

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، الثلاثاء 25 فبراير، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، الأربعاء 26 فبراير، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ريالي آرينا.

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، الثلاثاء 1 أبريل، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، الأربعاء 2 أبريل، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب واندا متروبوليتانو.


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