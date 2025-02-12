محافظ مطروح: صرف نصف مليون جنيه على علاج الحالات المرضية خلال ثلاثة أشهر

قالت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في مطروح، إنه خلال الفترة من ١٤ نوفمبر الماضى حتى الوقت الراهن، تم صرف ٥٣٦ ألف جنيه، على منها تحويل عدد من الحالات المرضية من غير القادرين لتلقي العلاج بعدد من المستشفيات خارج المحافظة، وتقديم مساعدات مالية وغيرها من الإعانات والمساعدات العينية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

وجاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الدورى الذى عقد برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، للاستماع وبحث طلبات عدد من المواطنين، وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن، ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات التنفيذية المعنية بالمحافظة، استمراراً لجهود محافظة مطروح في التواصل مع الحرص على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين.

واستمع محافظ مطروح، لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الانسانية ، مؤكدا أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات أول بأول والتنسيق بينها للإسراع في تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بكافة المستجدات الخدمية المقدمة لهم.

ووجه محافظ مطروح، بالإسراع في أعمال الوصلات المنزلية بشارع أم رضا بالكيلو ٤، وإعادة الشيء لأصله على أن تبدأ الأعمال الأحد القادم وفق الأولوية بما لا يؤثر على حركة الشارع مع التشديد على قيام الجهة المعنية بإعادة الشيء لأصله.

كما وجه محافظ مطروح، بدراسة ضخ المياه لساعات إضافية لمنطقة السواني مرتفع؛ لحين وضع حل جذري لتيسير ضخ المياه بالمنطقة المرتفعة.

وشدد على لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز مدينة الضبعة؛ لمعاينة تجمع كويمش لمد خط مياه الشرب، والخطة الزمنية للانتهاء ووصول المياه للمواطنين.

كما نوه بضرورة الدفع بلجنة لمعاينة الموقع المقترح لإقامة غراب مياه بمنطقة زاوية العوام، واختيار أنسبها وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.

ووجه المحافظ، بتمهيد طريق عزبة شندى بحي الشروق، ومعاينة إمكانية ربط خط المياه بالمنطقة لاستقرار وصول المياه للمواطنين بما لا يؤثر في الضخ على المناطق الأخرى.

وأكد دراسة دعم إحدى مناطق علم الروم بمحول كهربي بجوار موزع الكهرباء العمومي بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة، بالإضافة إلى قيام لجنة مشتركة من مدينة مرسى مطروح وشركة الكهرباء لمتابعة أعمال الصيانة بالأعمدة الهوائية والأسلاك والعوازل بمنطقة محدود الدخل ضمانا لتحقيق استقرار التيار الكهربي بتلك المناطق.



كما وجه محافظ مطروح، بالموافقة على نقل أحد المدرسين بمدينة الحمام إلى محافظة المنوفية حال توفير البديل لوجود عجز حاليا في التخصص.

بدورها أشارت مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، إلى أن نسبة الاستجابة لشكاوى المواطنين والرد عليها بلغت ٩٨% حيث تم الرد على ١١٥١٢ شكوى من إجمالي ١١٦٣٧ طلبا.