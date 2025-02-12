محافظ المنيا يشهد إطلاق قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية بتخفيضات 30% بقرية المعصرة

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية بقرية المعصرة في مركز ملوي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"؛ لبيع مواد غذائية ولحوم، وبيض المائدة، بأسعار مخفضة تتجاوز الـ30%، بالتعاون مع مديرية التموين، ضمن الجهود المبذولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتشمل القافلة، توفير كميات كبيرة من اللحوم والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، حيث تفقد المحافظ أنواع المعروضات المختلفة وأسعارها، وحرص على الالتقاء بالمواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه القافلة وتوفير احتياجاتهم بسعر مخفض عن مثيلها في الأسواق.

وأكد استمرار إطلاق القوافل الغذائية بجميع قرى المحافظة، وتوفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة ومواصلة ضخ كميات كبيرة منها؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكشف كدواني، عن حرص المحافظة على إطلاق قوافل غذائية تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التوسع في فتح المنافذ الثابتة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا؛ لتصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة، مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لتوفير السلع وضبط الأسعار، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وجاء ذلك بحضور المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين، وأحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوي، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.