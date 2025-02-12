إيفرتون يصعق ليفربول بتعادل في الوقت القاتل بالبريميرليج

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اقتنص إيفرتون تعادلا ثمينا أمام ليفربول، بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب جوديسون بارك، في لقاء مؤجل من الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح بيتو التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 11 بعدما تلقى تمريرة سحرية وضعته وجها لوجه أمام أليسون بيكر لم يجد صعوبة في إسكان الكرة الشباك.

وأدرك أليكس ماك أليستر التعادل لليفربول في الدقيقة 16 من عرضية محمد صلاح الرائعة التي وضعها ماك أليستر رأسية متقنة في شباك إيفرتون لتصبح النتيجة 1-1.

وفض محمد صلاح الاشتباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 73 من متابعة لكرة في منطقة الجزاء أسكنها الشباك بتسديدة لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الريدز.

حاول إيفرتون العودة للمباراة وإدراك التعادل ونجح بالفعل في إدراك التعادل في الوقت القاتل عن طريق في الدقيقة 97، لينجو إيفرتون من فخ الخسارة في الوقت القاتل.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 57 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي منفردا، بينما ارتفع رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز الـ15.