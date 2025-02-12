جاكبو: الفوز المعتاد لصلاح بجائزة الأفضل في ليفربول منطقي

أكد كودي جاكبو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أن فوز محمد صلاح، نجم الفريق بالجوائز الفردية هو أمر منطقي.

وتُوج كودي جاكبو بجائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر يناير الماضي، وذلك بعدما تُوج بها محمد صلاح 3 مرات على التوالي.

وقال كودي جاكبو في تصريحات رسمية بعد استلام الجائزة: "من المدهش دائمًا أن يتم التصويت لك من قبل الجماهير لتفوز بإحدى الجوائز.. إنه تقدير من الجماهير للعمل الجاد الذي تبذله من أجل الفريق وأعتقد أنه من الجيد دائمًا الحصول على ذلك".

وأضاف اللاعب الهولندي: "أعتقد أن محمد صلاح هو الفائز عادةً بهذه الجائزة، وهو أمر منطقي، لكنني سعيد جدًا لأنني أستطيع الفوز بهذه الجائزة".

وتابع: "لقد كان شهرًا جيدًا بالنسبة لنا، للجميع أعتقد.. خضنا بعض المباريات الصعبة ولكننا قدمنا ​​أداءً جيدًا للغاية في تلك المباريات الصعبة، وأنا سعيد جدًا".

وأكمل: "أعتقد أننا قدمنا ​​بعض العروض الجيدة أيضًا، مثل مباراة برينتفورد خارج ملعبنا، والتي كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، والتي فزنا بها في أكثر من 90 دقيقة عندما سجل داروين نونيز هدفين. هذه الأشياء هي ما يصنع الموسم وهذه هي المباريات المهمة للغاية".

واستطرد: "كما أننا لم نخسر في نوتنجهام فورست، أعتقد أن هذه الأشياء مهمة جدًا بالنسبة لنا كفريق، وأننا نتماسك معًا".

وأتم كودي جاكبو تصريحاته قائلًا: "لا يهم إذا كان الأمر يتعلق بأن تكون بديلًا أو أساسيًا في التشكيل، فنحن نفعل كل شيء معًا وأعتقد أننا أظهرنا ذلك في هذا الشهر مرة أخرى".