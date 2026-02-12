مصدر بسكك حديد المنيا: استئناف الرحلات عقب إصلاح عطل فني بأحد القطارات المكيفة

نجحت محطة سكك حديد المنيا، في إدارة أزمة تعطل القطار المكيف رقم 976 القادم من القاهرة والمتجه إلى الوجه القبلي، وذلك بسبب عطل فني مفاجئ أثناء تواجده على رصيف المحطة، إذ تسبب العطل في توقف الرحلة داخل محطة المنيا، وتم فحص المشكلة الفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.

وأكد مصدر بمحطة قطارات المنيا، أن هيئة السكة الحديد دفعت على الفور بفرق الصيانة المختصة إلى موقع القطار على رصيف المحطة، إذ تبين أن هناك عطلًا فنيًا بكهرباء العربة رقم 8، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القطار بالكامل، وتسبب في توقف الرحلة.

وأضاف المصدر، أنه تم استبدال العربة الثامنة لضمان سلامة الركاب وانتظام الرحلة قبل استئناف التحرك نحو الوجه القبلي، وانتظام حركة القطارات وعودتها إلى طبيعتها في الاتجاهين.

وتسبب التوقف في حالة من الترقب بين الركاب داخل محطة المنيا، وسط متابعة مستمرة لحركة القطارات لتفادي أي تأثيرات على جدول التشغيل بباقي الرحلات القادمة والمغادرة من المحطة.