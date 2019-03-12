أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن أسفها لرفض مجلس العموم اتفاق البريكست للمرة الثانية.

وأعلنت في كلمة عقب رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست، مساء الثلاثاء، أنها ستناقش غدًا الأربعاء ملف خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية، أن التصويت ضد الخروج من أوروبا بلا اتفاق لن يحل الأزمة، مؤكدة أن حكومتها تعمل على خروج منظم لبلادها من الاتحاد.

ورفض مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقًا معدلًا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وجاء التصويت بواقع 391 صوتا مقابل 242 أكدوا دعمهم له.