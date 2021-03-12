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وزير الصحة الروسي: لقاح سبوتنيك V يقي من سلالة كورونا البريطانية المتحورة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 11:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 11:01 ص

أكد وزير الصحة الروسية ميخائيل موراشكو، أن لقاح "سبوتنيك V" يقي من السلالة البريطاني المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقال موراشكو في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة- "أجرى خبراؤنا دراسة حول تحييد مصل الدم للمتطوعين الذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح ضد السلالة "البريطانية، وأظهرت النتائج أن مستوى تحييد الأجسام المضادة للسلالة "البريطانية" لا يختلف كثيرا عن مستوى تحييد الأجسام المضادة من السلالة الأصلية".

وأضاف أن لقاح "سبوتنيك V" يقي من السلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا "بشكل لا يقل فعالية عن السلالة المعتادة.

وكان مركز "فيكتور" الروسي للبحوث أثبت في 16 فبراير الماضي فعالية اللقاحين الروسيين "سبوتنيك V" و"إيبيفاك كورونا" ضد السلالة البريطانية المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

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