تعقد إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، غدا الاثنين، الاجتماع العاشر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية".



ويناقش الاجتماع، الذي ينعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدى يومين، مواد مشروع "القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت عام 2018.



من جانبها، أفادت الوزير مفوض، دكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، بأن انعقاد الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (38) في 20 أكتوبر الماضي، وذلك لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية.



وأشارت إلى أن الاجتماع سيشارك فيه ممثلي وزارات العدل ووزارات الداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.