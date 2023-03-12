المرصد: مقتل شخصين جراء القصف الإسرائيلي على وسط سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت وسط سوريا تسببت بمقتل شخصين مجهولي الهوية وإصابة 3 على الأقل من قوات النظام بجراح متفاوتة.

وأشار المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي، إلى تدمير مستودع للسلاح للميليشيات التابعة لإيران يقع بمنطقة جبلية متداخلة بين محافظتي حماة وطرطوس من جهة ريف مصياف الغربي.

ووفق ما نشره المرصد على موقعه الإلكتروني، جاء ذلك عقب استهدافه بغارات جوية إسرائيلية صباح اليوم، مشيرا إلى أن المنطقة هناك سبق تعرضها لقصف مماثل قبل نحو 7 أشهر وتحديداً في 25 أغسطس الماضي.

ولفت إلى أنه جرى استهداف مواقع أخرى اليوم بالمنطقة المتداخلة بين حماة وطرطوس أيضاً.

وكانت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية نقلت عن مصدر عسكري قوله "إنه في حوالي الساعة 07:15 من صباح اليوم "04:15 بتوقيت جرينتش" نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".

وتابع المصدر، "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة 3 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".