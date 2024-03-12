الحوثيون في اليمن: غارات امريكية وبريطانية على الحديدة وصعدة

قالت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الاثنين، إن طيران التحالف الأمريكي البريطاني شن سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في محافظتي الحديدة، غربي اليمن وصعدة، شمالاً.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن "مقاتلات العدوان الأمريكي البريطاني شنت ثلاث غارات جوية على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، وشنت غارتين جويتين على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، وغارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وثلاث غارات على منطقة العرج بمنطقة العرج بمديرية باجل".

وأضافت القناة، أن مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، "شنت خمس غارات جوية على منطقة طخية بمديرية مجز".

ولم يشر الحوثيون إلى وقوع أي خسائر مادية أو بشرية حتى الآن.

ويسيطر الحوثيون على محافظتي صعدة والحديدة منذ نحو تسع سنوات.

تأتي هذه الغارات في ظل استمرار الحوثيين بتوجيه هجماتهم العسكرية ضد السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي، مؤكدين "أنه إذا لم يتوقف العدوان على غزة، ستكون هناك خطوات تصعيدية ومفاجآت جديدة".

ومنذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تواصل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع الحوثيين "لمكافحة" هجمات تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.