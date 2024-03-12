العاصفة مونيكا تجتاح جنوب شرقى فرنسا والعثور على جثة طفلة صغيرة

تم العثور على جثة طفلة صغيرة (4 سنوات) في أعقاب هطول أمطار غزيرة صاحبت العاصفة مونيكا التى اجتاحت جنوب شرقى فرنسا في نهاية الأسبوع، حسبما قال ممثلو الادعاء في مدينة "نيم" اليوم الثلاثاء.

وتتطابق معالم الجثة مع وصف لطفلة (4 أعوام) تم اعتبارها في عداد المفقودين بعدما ضربت العاصفة مونيكا المنطقة. وقد تم العثور على جثة والدها أمس الاثنين، بينما لا يزال شقيقها مفقودا.

وتمكنت خدمات الطوارئ من انتشال ست جثث؛ بعدما تسببت العاصفة في حدوث فيضانات وانهيار أرضي في نيس.

كما تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن عدة آلاف من المنازل في المنطقة القريبة من الحدود الإيطالية.



وأفادت تقارير إعلامية بأن مياه الفيضانات جرفت العديد من الأشخاص عندما حاولوا عبور جسور تم إغلاقها أمام حركة السيارات.