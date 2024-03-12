تجديد حبس عصابة سرقة سيارات بالقطامية

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس عصابة متخصصة في سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة القطامية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة القاهرة الجديدة، بعد استجواب المتهمين أنهم نفذوا 5 جرائم سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تصرفوا في المسروقات بالبيع لدى عملائهم سيئ النية وهم 7 أشخاص، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهما.

بدأت الواقعة عندما نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط عاطلين؛ لقيامهما بسرقة إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة القطامية بأسلوب "المفتاح المُصطنع" ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات وتغيير معالمها، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها وكذا مجموعة من أجزاء السيارات والأدوات والمُعدات المُستخدمة فى نشاطهم الإجرامى على النحو السابق.