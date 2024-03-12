أجريت اليوم، الثلاثاء، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، حيث أسفرت عن مواجهة قوية بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

الزمالك تأهل في صدارة مجموعته من دور المجموعات للكونفدرالية، متفوقًا على أبو سليم الليبي، فيما تأهل مودرن فيوتشر في وصافة المجموعة الثانية خلف اتحاد العاصمة الجزائري.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 31 مارس الجاري، فيما تقام مباراة الإياب يوم 7 من أبريل المقبل.

ويلتقي الفائز من مواجهة الزمالك وفيوتشر، في الدور نصف النهائي، مع الفائز من الملعب المالي ضد دريمز الغاني حيث تقام مباراة الذهاب في مصر يوم 21 أبريل، وتقام مباراة العودة خارج الديار، يوم 28 من الشهر ذاته.

ويمتلك الزمالك سجلًا مميزًا من التفوق أمام فيوتشر في جميع المباريات التي سبق وأن جمعت الفريقين من قبل، حيث تواجه الفريقان في 5 مباريات سابقة في بطولة الدوري، وستكون هذه المواجهة هي الأول بين الفريقين في مسابقة خارجية.

اللقاء الأول بين الزمالك ومودرن فيوتشر كانت ضمن منافسات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، وفاز الزمالك بنتيجة 3-2، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الدور الثاني من الموسم ذاته 1-0.

وجاءت المباراة الثالثة في الدور الأول من الدوري المصري موسم 2022-2023، وفاز الزمالك 2-1، قبل أن يفوز مجددًا في المباراة الرابعة، ضمن منافسات الدور الثاني من الموسم ذاته 3-2.

وكانت آخر مواجهات الفريقين لحساب الجولة السابعة من الموسم الحالي للدوري، وانتصر الزمالك بنتيجة 2-0.

وفي باقي المباريات أسفرت القرعة عن مواجهة أبو سليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري ضد اتحاد العاصمة الجزائري، والملعب المالي ضد دريمز الغاني.