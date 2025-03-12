إغلاق صناديق الاقتراع في جرينلاند بعد إقبال كثيف من الناخبين

أُغلقت مراكز الاقتراع في عاصمة جرينلاند الثلاثاء بعد انتخابات برلمانية حاسمة ستحدد القادة الذين سيواجهون جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على هذه الجزيرة القطبية ذات الموقع الاستراتيجي.

وشهدت العاصمة نوك تدفق حشود كبيرة على مراكز الاقتراع طوال اليوم، وسط أجواء مشمسة دافئة. وأغلق المسؤولون المتعبون مراكز التصويت بعد الموعد المخطط له في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لضمان حصول جميع الناخبين المنتظرين في الطوابير على فرصة للإدلاء بأصواتهم.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج غير الرسمية خلال الساعات القادمة، لكن النتائج الرسمية لن يتم التصديق عليها لأسابيع، حيث تشق بطاقات الاقتراع الورقية طريقها إلى العاصمة من المستوطنات النائية عبر قوارب وطائرات ومروحيات.

وكان رئيس الوزراء موتي بوروب إيجيدي دعا إلى إجراء الانتخابات مبكرا في فبراير، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى الوحدة في هذه "المرحلة الخطيرة" التي لم تشهدها جرينلاند من قبل.

وتُعد جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، نقطة استراتيجية على طرق الملاحة الجوية والبحرية في شمال الأطلسي، كما تمتلك احتياطيات غنية من المعادن النادرة اللازمة لتصنيع كل شيء، من الهواتف المحمولة إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وأعرب ترمب صراحة عن رغبته في السيطرة على جرينلاند، قائلا خلال جلسة مشتركة للكونجرس الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "ستحصل عليها بطريقة أو بأخرى".