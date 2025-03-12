رئيس وزراء أستراليا: الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم غير مبررة ولن نرد بالمثل

صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأربعاء، بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم الأستراليين غير مبررة، لكنه أكد أن حكومته لن ترد بفرض رسوم مضادة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الشهر الماضي إنه يفكر في إعفاء أستراليا، التي تعد شريكا تجاريا في اتفاقية التجارة الحرة، من هذه الرسوم، مشيرا إلى أن أستراليا تتاجر مع الولايات المتحدة بعجز تجاري منذ عقود.

وفي عام 2018، حصلت حكومة أسترالية سابقة على إعفاء من الرسوم الجمركية خلال إدارة ترامب الأولى، استنادا إلى عدة أسباب، من بينها أن شركة الصلب الأسترالية "بلو سكوب" توظف آلاف العمال في الولايات المتحدة.

وقال ألبانيز إنه سيواصل السعي للحصول على إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى أن الإعفاء الذي حصلت عليه بلاده في 2018 استغرق عدة أشهر ليتم تأمينه.

وأضاف: "لقد تم التلميح إلى أن أي دولة، بغض النظر عن علاقتها بالولايات المتحدة، لن تحصل على إعفاء. مثل هذا القرار من قبل إدارة ترامب غير مبرر على الإطلاق".

كما أوضح أن "الرسوم الجمركية وتصاعد التوترات التجارية هما شكل من أشكال الإضرار الذاتي اقتصاديا، ووصفة لنمو أبطأ وتضخم أعلى، حيث يتحمل المستهلكون تكاليفها. لهذا السبب، لن تفرض أستراليا رسوما جمركية مماثلة على الولايات المتحدة".

ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية رسميا اليوم الأربعاء حيز التنفيذ على جميع واردات الصلب والألمنيوم بنسبة 25%.