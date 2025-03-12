سفن حربية لروسيا وإيران والصين تتدرب على تحرير سفينة مختطفة

أفادت الدفاع الروسية بأن سفنا حربية لكل من روسيا وإيران والصين تدربت خلال المناورات البحرية المشتركة "حزام الأمن البحري-2025" بخليج عمان على تحرير سفينة اختطفها إرهابيون وهميون.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في خليج عمان، تم تنفيذ الجزء البحري من المناورات البحرية الدولية حزام الأمن البحري-2025 بمشاركة سفن للبحريات الروسية والإيرانية والصينية. ومن الجانب الروسي شاركت في المناورات الفرقاطتان ريزكي وبطل روسيا ألدار تسيدينجابوف، إضافة إلى ناقلة النفط المتوسطة بيتشينغا التابعة لأسطول المحيط الهادئ".

وحسب البيان، فإن طواقم السفن الحربية أجرت على مدار يومين تدريبات نارية نهارية وليلية باستخدام الرشاشات الثقيلة والأسلحة الخفيفة ضد أهداف تحاكي قوارب غير مأهولة وطائرات مسيرة تابعة لعدو افتراضي. وخلال المراحل الرئيسية للتدريب، تم تنفيذ عملية بحث عن سفينة استولى عليها إرهابيون افتراضيون، بالإضافة إلى تدريب وحدات خاصة مشتركة على تحريرها.

وأشار البيان إلى أن مروحيات محمولة على متن السفن شاركت في مختلف مراحل المناورات، حيث تم استخدامها في عمليات البحث الاستخباراتي، وتوجيه سفن المجموعة المشتركة إلى الأهداف، ونقل فرق الاقتحام إلى السفن التي اختطفها قراصنة وهميون.



وذكرت الدفاع الروسية أنه بعد الانتهاء بنجاح من مهام المرحلة البحرية للمناورات، عادت السفن إلى ميناء تشابهار الإيراني، الذي سيستضيف اجتماعا لتلخيص نتائج التدريبات وحفل اختتام.

يذكر أن المناورات البحرية الدولية "حزام الأمن البحري 2025"، تقام للمرة السابعة ويشرف على تنظيمها الجانب الإيراني. وأقيمت هذه التدريبات لأول مرة في بحر العرب في عام 2018.

وتشارك في هذه المناورات بشكل دائم سفن من البحرية الإيرانية والبحرية الروسية والبحرية الصينية. ويشارك في التدريبات هذا العام نحو 15 سفينة حربية وسفينة إسناد وقوارب قتالية، إلى جانب مروحيات الطيران البحري.

وتهدف هذه المناورات إلى ضمان الأمن البحري، ومكافحة القرصنة والإرهاب في البحر، وحماية الاتصالات البحرية.