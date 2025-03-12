ترامب: لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه لن يطرد أحد أحدا من قطاع غزة.

وذكر ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة"، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وفيما يخص روسيا، أعلن ترامب، الأربعاء، أن مفاوضين أمريكيين سيتوجهون "فورا" إلى روسيا، في وقت تحث واشنطن موسكو على القبول باقتراح وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يوما، بعد مفاوضات مع كييف في السعودية.

وصرح الرئيس الأمريكي، للصحفيين في البيت الأبيض بأنه يأمل أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف النار.

من جهة أخرى، شدد الرئيس الأمريكي على ثقته بأن الولايات المتحدة "ستكسب" الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي مع إعلان كل طرف فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الطرف الآخر.

وقال ترامب: "سنكسب هذه المعركة التجارية".