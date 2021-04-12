أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن مواعيد برنامج «الحكاية» خلال شهر رمضان، موضحًا أن يوم الاثنين، أول ليلة في شهر رمضان، إجازة.

وقال أديب، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، إن مواعيد البرنامج ستبدأ من يوم الجمعة وتستمر حتى الاثنين، لكن بتجربة جديدة.

وأضاف أن البرنامج سيبث عبر منصة «شاهد» طوال شهر رمضان، وذلك لمدة ساعة مباشرة، من العاشرة وحتى الحادية عشر مساءً، ودون إعلانات أو اشتراكات، مؤكدًا أن التجربة ستكون خفيفة.

وتابع مازحًا: «لو في أي يوم لقدر الله فيه أي حاجة قول جزر هتلاقيني جنبك ومعاك كالعادة.. هتلاقيني متواجد وبشتغل لو فيه أي مشاكل».