 الصين تحث اليابان على التعامل بحكمة مع قضية تصريف مياه فوكوشيما الملوثة نوويا - بوابة الشروق
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الصين تحث اليابان على التعامل بحكمة مع قضية تصريف مياه فوكوشيما الملوثة نوويا

بكين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 10:26 ص

أعربت الصين لليابان عن مخاوفها الجادة بشأن قضية تصريف المياه الملوثة بالنفايات النووية من محطة فوكوشيما، وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الصين حثت اليابان على التعامل بحكمة بشأن التخلص من المياه الملوثة بالنفايات النووية، حسبما قال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان.

وقال تشاو إن المجتمع الدولي يراقب اليابان الآن، ولا يمكن لليابان أن تغض الطرف؛ ويجب أن تكون اليابان مسؤولة عن المصلحة العامة الدولية ومصالح شعبها.

وكانت محطة فوكوشيما دايتشي قد تعرضت لأضرار بسبب زلزال قوي أعقبته موجة تسونامي في 11 مارس من عام 2011.


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