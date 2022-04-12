قال المؤلف الموسيقي خالد الكمار، إنه كان سيغير الموسيقى التصويرية لمسلسل «الاختيار 2» لو أتيحت الفرصة أمامه لذلك، مشيرًا إلى اعتماده على موسيقى أوركسترالية، لكنه بعد إذاعة المسلسل وجد بأن جعلها مصرية بصورة أكبر كان الأفضل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، المذاع على إذاعة «نجوم إف إم»، أن الجمهور أشاد بالموسيقى التصويرية لـ«الاختيار 2» العام الماضي رغم ذلك، مؤكدًا أنه تدارك ما كان يرغب في تحقيقه بالموسم الثالث من «الاختيار» هذا العام.

وأوضح أنه «بطيء جدًا كمؤلف، كما أن كتابته للموسيقى تستغرق وقتًا؛ لأنه لا يعزف على آلة»، ذاكرًا أنه بدأ العمل على موسيقى «الاختيار 3»، منذ شهر ديسمبر الماضي، حتى يستغرق الوقت اللازم، والخروج بالموسيقى الملائمة.

وذكر أنه كان غير منظم في عملية التأليف والمواعيد، عند العمل على مسلسل «الاختيار 2»؛ بسبب عدم تخيله لحجم الموضوع، معقبًا: «كنت مخضوض من الموضوع، وأخذ أضعاف الوقت المستغرق في التأليف الموسيقي للأعمال العادية».

ولفت إلى اتفاق المخرج بيتر ميمي، معه على العمل على أجزاء بموسم هذا العام؛ لتنسيق العمل بصورة أفضل، مؤكدًا أن تأليف الموسيقى التصويرية لـ«الاختيار 2» و«الاختيار 3» مسؤولية كبيرة.

وتابع: «في الموسم الماضي الأمر كان موترًا جدًا وأثر عليّ جامد، (الاختيار 2) كان أصعب مشروع أعمل عليه؛ لأني كنت خائفًا والموضوع كبير، وكان بيجي لي كوابيس، المرة دي دخلت بثقة أكبر وكنت مطمئن نفسي بصورة أكبر».

وأكد في الوقت نفسه أنه عانى من لحظات انهيار وقلق، لكنه وجه طاقته في الإنتاج الموسيقي بشكل أكبر، راويًا سبب استعانة المخرج بيتر ميمي به لعامين على التوالي: «معظم المؤلفين الكبار قيمة في السوق، أكبر مننا، هشام نزيه وتامر كروان في سن الخمسينيات، ربنا يعطيهم الصحة والعمر والإلهام، لكن أنا وميمي وجدنا أرضًا مشتركة ونشاهد نفس الأعمال والتواصل كان أسهل، لأننا نستخدم نفس المصطلحات».

وعن شعوره عند عرض الحلقات الأولى من «الاختيار 3»، عقّب: «الأحداث توتر وتقبض القلب، وكنت أقيّم الموسيقى هل قدمت على أكمل وجه أم لا، وأتابع المونتاج والميكساج ركبوها في المكان الصح أم لا، أول حلقة التتر نزل غلط، ثم تداركوا الأمر فيما بعد».