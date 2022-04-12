الإمارات تؤكد دعم كل جهود التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن

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أكد أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، دعم بلاده لكل الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف اليمنية لضمان ترسيخ الاستقرار والسلام وبما ينعكس على ازدهار وتنمية اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء قرقاش، ديفيد جريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، وتيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المتعلقة بجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

ورحب قرقاش بالتطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، آملاً أن تساهم الخطوة في دفع جهود السلام عبر حوار جدي يناقش كل القضايا المتعلقة بالشأن اليمني.