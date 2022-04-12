بابا الفاتيكان يبدي استعداده لزيارة كازاخستان

أبدى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول استعداده للقيام بزيارة إلى كازاخستان.

جاء ذلك خلال مكالمة عبر الفيديو أجراها البابا اليوم الاثنين مع رئيس الدولة الواقعة وسط آسيا، قاسم-جومارت توكاييف.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني إن البابا " أبدى رغبته في السفر إلى كازاخستان".

ولم يحدد البابا موعدا للزيارة المحتملة.

وكان توكاييف أعلن في وقت سابق بعد المحادثة مع البابا أن الحبر يرغب في القدوم إلى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان لحضور مؤتمر بين الأديان في أيلول/سبتمبر المقبل، لكن بروني لم يؤكد هذا الأمر.

كانت اضطرابات عنيفة حدثت في كازاخستان الواقعة على الحدود مع روسيا والصين مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، وأسفرت هذه الاضطرابات عن مقتل أكثر من 200 شخص، وكانت الأحداث بدأت باستياء من الارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود وتحول هذا الاستياء إلى أعمال شغب عنيفة مناوئة للحكومة.

ووصف توكاييف هذه الأحداث بأنها محاولة انقلاب، واستدعى جنودا روسا إلى بلاده للمساعدة في استعادة النظام في الجمهورية السوفيتية السابقة.