بوليتيكو: تقديرات استخباراتية أميركية تتوقع الرد الإيراني على هجوم دمشق خلال الأيام الثلاثة القادمة

نقلت مجلة (بوليتيكو) الأميركية يوم الخميس عن تقديرات استخباراتية لإدارة الرئيس جو بايدن أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق سيكون خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وأضافت المجلة أن التقديرات تشير إلى أن إيران تريد توجيه "ضربة انتقامية كبيرة" لإسرائيل دون إشعال حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد.

وقالت بوليتيكو إن الولايات المتحدة تتوقع استخدام إيران، في هجوم أكبر من المعتاد، لمجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ، والتي يمكن أن تأتي من إيران نفسها، أو وكلائها في المنطقة مثل حزب الله اللبناني.