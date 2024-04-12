 الشمس يتأهل لنهائي كأس مصر لسيدات الطائرة على حساب الزمالك - بوابة الشروق
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الشمس يتأهل لنهائي كأس مصر لسيدات الطائرة على حساب الزمالك

علي البحيري
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 8:59 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 8:59 م

تمكن نادي الشمس من الفوز على الزمالك 3-2 في نصف نهائي بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة في اللقاء الذي أقيم على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، ليتأهل للنهائي .

وجاءت نتيجة الأشواط:

21-25
25-21
16-25
25-21
15-17

وصعد الشمس للنهائي لينتظر الفائز من الأهلي و وادي دجلة لمواجهته في المباراة النهائية المقرر لها غدا السبت .

ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب سيدات الكرة الطائرة.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة على حساب الزمالك.

جدير بالذكر أن سيدات الأهلي و الزمالك يمثلن مصر في بطولة إفريقيا للأندية للسيدات المقرر لها هذا الشهر.


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