 «حاربوا على المركز الثاني.. اسمنا مش قليل».. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للاعبي الأبيض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«حاربوا على المركز الثاني.. اسمنا مش قليل».. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة للاعبي الأبيض

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 12 أبريل 2025 - 12:43 ص | آخر تحديث: السبت 12 أبريل 2025 - 12:43 ص

وضع أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق، «الروشتة» الخاصة لعلاج أخطاء المرحلة الحالية والتي يمر بها الفارس الأبيض عقب وداع بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبدالحليم خلال تصريحات لبرنامج «زملكاوي» المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: «المرحلة الحالية تحتاج لتقبل لاعبي الفريق جميع الانتقادات».

وشدد على ضرورة تجدد دوافع لاعبي الزمالك خلال الفترة المقبلة ولكن بشرط تهيئة الحالة النفسية لخلق هذه الدوافع.

وانهى نجم الزمالك السابق: «اسم الزمالك ليس قليلا لذلك على الأقل لابد من المحاربة للحصول على المركز الثاني في الدوري المصري من أجل العودة لبطولة دوري أبطال أفريقيا».


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