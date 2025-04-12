110 قساوسة في النرويج يوقعون على عريضة لمقاطعة إسرائيل

دعا 110 من الكهنة الحاليين والسابقين في النرويج إلى اتخاذ الكنيسة موقفًا أكثر وضوحًا من الحرب واحتلال الأراضي الفلسطينية.

ووقع على العريضة أكثر من 400 شخص في المجموع، وفقا لما نقلته سما الفلسطينية.

وتقف شبكة سبيل كايروس النرويج، وهي شبكة تدعم المسيحيين الفلسطينيين المسيحيين ومنظمتي سبيل وكايروس في فلسطين وإسرائيل، وراء العريضة.

وبحسب صحيفة "فارت لاند" النرويجية، نقلا عن أندرياس ساجوس، عضو مجلس إدارة سبيل كايروس النرويج، فهذه العريضة مفتوحة ويمكن لأي شخص التوقيع عليها، وفي الوقت نفسه، لدينا علاقات وثيقة مع المنظمات الكنسية، ولهذا السبب انضم إلينا العديد من القساوسة والموظفين في الكنيسة النرويجية".

وتطالب العريضة، من بين أمور أخرى، بأن تقوم الكنيسة والجهات الفاعلة في الكنيسة بمراجعة استثماراتها و"دعم مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بشكل فعال".

وقال هافارد سكييردال، رئيس منظمة سبيل كايروس النرويج، إن "هذا هو الحد الأدنى من المتطلبات. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أنه يجب على الكنيسة والحركة النقابية أن تقول بوضوح لا لاستثمار مدخراتنا في صندوق النفط في الاحتلال".



