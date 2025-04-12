ماذا حدث في اليوم الـ26 من استئناف الحرب على غزة؟

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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في اليوم الـ26 من عودة الحرب.

وأعلن جيش الاحتلال استكمال السيطرة على محور موراج الذي يفصل بين رفح وخان يونس بطول ١٢ كيلومترا وعزل مدينة رفح بشكل كامل عن باقي القطاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأطلق جنود الاحتلال النار على منطقة المواصي شمال رفح ونفذت الطائرات غارة أسفرت عن استشهاد فلسطيني.

وفي خان يونس، استشهد فلسطيني في القصف الذي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إضافة إلى إصابة 4 مواطنين آخرين.

وفي وقت سابق، استشهد آخر وأصيب 14 آخرون جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وتعرضت القرى الشرقية بخان يونس لقصف مستمر مع صدور أوامر إخلاء جديدة.

وفي وسط القطاع، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف أحد المنازل بالطائرات الحربية خلف صالة قصر السلطان في مخيم المغازي وسط القطاع. وكان فلسطينان ارتقيا في قصف شارع المزرعة بدير البلح.

أما في غزة والشمال، استشهد فلسطينان وووقع عدد من المصابين جراء استهداف أحد المنازل شرقي جباليا البلد شمالي القطاع.

وقصف جيش الاحتلال منزلا في شارع النخيل بمنطقة الشعف شرقي مدينة غزة وأسفرت عن شهيدين.

وارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في قصف تجمع للمواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لبقايا حي الشجاعية وحي التفاح وصولا إلى عزبة عبد ربه مجبرا السكان على النزوح مرةً أخرى.

وأوضح التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه وصل مشافي قطاع غزة ٢٦ شهيدا، و١٠٦ مصابين خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس١٥٤٢ شهيدا، ٣٩٤٠ مصابا.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٠٩١٢ شهيد و١١٥٩٨١ مصابا منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣.