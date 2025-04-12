جارديان: قوات جولاني متورطة في قتل المسعفين برفح

نقلت صحيفة "جارديان" عن مصدر مخابراتي قوله إن قوات جولاني بقيادة الجنرال "يهودا فاخ" متورطة في قتل المسعفين الفلسطينيين برفح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحقيقا أوليا نفى فيه إعدام أو قتل المسعفين من مسافة قريبة، كما ذكر التحقيق أن سيارات المسعفين توقفت قرب إحدى سيارات المقاومة بعد استهدافها من الجيش الإسرائيلي، وأن القوات اعتقدت بوجود تهديد رغم أن المسعفين لم يكونوا مسلحين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد حصلت على مقطع فيديو من هاتف أحد المسعفين الذين عُثر عليهم في مقبرة جماعية في رفح جنوبي غزة، ما يُفنّد الرواية الإسرائيلية حول المجزرة.

وأضافت أن الفيديو يُظهر بوضوح سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كان على متنها عناصر الإسعاف والدفاع المدني الـ14، مشيرة إلى أن مصابيح الطوارئ في المركبات كانت مشغّلة لحظة استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية.