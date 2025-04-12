الاحتلال يعلن اكتمال «تطويق» رفح وفصلها عن خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته أكملت "تطويق" رفح بجنوب قطاع غزة، مضيفاً أن قوات من اللواء 188، ولواء جولاني، انتهت من إقامة محور موراج "الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين رفح وخان يونس".

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن قوات الجيش "ستواصل بسط السيطرة على محور موراج وتنفيذ عمليات بالمنطقة"، بحسب قناة الشرق السعودية.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن جيش الاحتلال يفرض الآن حصارا كاملا على رفح، حيث تسيطر الفرقة 36 على ممر موراج، بينما تعمل فرقة غزة في ممر فيلادلفيا.

وكان اللواء المدرع 188 التابع للفرقة 36 الإسرائيلية، قد توغل في ممر موراج من الشمال الغربي، بينما دخل لواء المشاة جولاني من الجنوب الشرقي.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن قوات الهندسة التابعة للجيش، تشق طريقا حالياً على طول الممر، على غرار الممرات الأخرى في غزة التي سيطر عليها الجيش خلال الحرب على غزة.

ويقع محور "موراج" على أراضي جنوب قطاع غزة بين مدينتي رفح وخان يونس، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى معبر العودة "صوفا"، ويبلغ طول المحور 12 كيلومترا.

ودشن الاحتلال الإسرائيلي محور "موراج" في مارس 1972، وذلك بعد احتلاله قطاع غزة بـ5 سنوات، وأطلق عليه اسم "موشاف"، التي كانت تقع ضمن تجمع مستوطنات جوش قطيف.