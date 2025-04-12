تايوان وأمريكا تجريان المزيد من المحادثات بشأن الرسوم الجمركية

أكد مكتب المفاوضات التجارية التابع للسلطة التنفيذية في حكومة تايوان وجود تفاهم ضمني متبادل مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية الأخيرة.

وذكر المكتب، أنه من المقرر أن يجري الجانبان محادثات إضافية بشأن الرسوم الجمركية بعد أن عقد ممثلوهما اجتماعهم الأول أمس الجمعة، وأكد المكتب اليوم السبت أن فريقي التفاوض من تايوان والولايات المتحدة تبادلا عبر الهاتف وجهات النظر بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقضايا أخرى مثل الحواجز التجارية غير الجمركية وضوابط التصدير، حسب وكالة أنباء تايوان اليوم السبت.

ولم يكشف المكتب عن المزيد من التفاصيل بشأن المفاوضات، مشيرًا إلى وجود تفاهم ضمني متبادل، لكنه قال إن الجانبين سيجريان المزيد من المحادثات في المستقبل القريب.

وكان الرئيس التايواني لاي تشينج تي قد قال، أمس الجمعة، إن تايوان كانت من بين أول مجموعة من الدول التي تدخل في مفاوضات بشأن التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة بشأن أحدث إعلان لإدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية، والذي أثار موجات من التوترات عبر الأسواق المالية العالمية.

يذكر أنه في الثاني من أبريل، أعلن ترامب عن فرض "رسوم جمركية متبادلة" شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بما في ذلك ضريبة بنسبة 32% على السلع التايوانية.

وأعلن ترامب أيضًا فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على الواردات من جميع البلدان اعتبارًا من 5 أبريل.