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رفعت جماهير النادي الأهلي اسم إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، في استاد الدفاع الجوي، بعدما وافته المنية صباح اليوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.

وحرصت جماهير الأهلي على توجيه رسالة إلى إبراهيم شيكا كتبت عليها: "في الجنة يا شيكا".

وفي نفس الوقت تواجدت لافتات شهداء الأهلي والزمالك الـ74 والـ20 شهيدًا.

ويدخل بيراميدز هذه المباراة محتلا صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.