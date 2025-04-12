مرموش يقود مانشستر سيتي لاكتساح كريستال بالاس بخماسية في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا بنتيجة 5-2 على حساب ضيفه كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ الضيوف المباراة بقوة، حيث افتتح إيبيريشي إيز التسجيل مبكرًا في الدقيقة 8 بعد تمريرة عرضية متقنة أسكنها الشباك، قبل أن يضاعف كريس ريتشاردز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 21 من رأسية رائعة عقب ركلة ركنية.

لكن رد مانشستر سيتي جاء سريعًا، وقلّص النجم البلجيكي كيفين دي بروين الفارق بتسديدة محكمة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 33. وبعدها بثلاث دقائق فقط، أدرك المصري عمر مرموش التعادل بعد متابعة ناجحة لكرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، فرض السيتي سيطرته المطلقة، ونجح ماتيو كوفاسيتش في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 47، تلاه الشاب جيمس ميكاتي بالهدف الرابع في الدقيقة 56 بعد تمريرة طويلة من الحارس إيدرسون أنهاها بمراوغة الحارس ووضعها في الشباك.

واختتم نيكو أورايلي مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 79، بتسديدة يسارية مميزة داخل المنطقة.

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.