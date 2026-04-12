وزير بريطاني: عدم حدوث انفراجة في المحادثات بشأن الحرب الإيرانية في باكستان أمر مخيب للآمال

ذكر وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينج أنه "أمر مخيب للآمال" أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد قد تعثرت.

وقال الوزير لشبكة سكاي نيوز البريطانية "من المخيب للآمال بشكل واضح أنه لم يتم تحقيق انفراجة بعد في المفاوضات ونهاية مستدامة لهذه الحرب في إيران".

وأضاف الوزير "كما هو الحال دائما في الدبلوماسية، فإنك تفشل حتى تنجح. لذلك، على الرغم من أن هذه المحادثات ربما لم تنته بنجاح، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود جدوى من استمرار المحاولة"، حسب قناة جيو نيوز التلفزيونية البريطانية اليوم الأحد.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد قال في وقت سابق اليوم الأحد إن المفاوضات انتهت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق سلام بعد أن رفض الإيرانيون قبول الشروط الأمريكية بعدم تطوير سلاح نووي.

واختتمت الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة والتاريخية بعد أيام من إعلان وقف إطلاق نار هش، لمدة أسبوعين مع دخول الحرب التي قتلت الآلاف وهزت الأسواق العالمية أسبوعها السابع.