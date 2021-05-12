مسيرة تجوب شوارع نيويورك تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين

عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مقطع فيديو يرصد مسيرة تجوب شوارع مدينة نيويورك الأمريكية؛ تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وخرج الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وأبناء الجالية العربية والإسلامية ونشطاء السلام، في مسيرتين حاشدتين جابتا الشوارع والأحياء في مدينتي نيويورك وواشنطن، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفسلطيني، لاسيما في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وانطلقت المسيرة الأولى التي قدّر عدد المشاركين فيها بـ20 ألفا من أمام قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في حي «مانهاتن»، وجابت شوارع مدينة نيويورك الحيوية، لتغلق عددا منها، ثم تمركزت في ميدان «تايم سكوير» الشهير، رافعين خلالها الأعلام الفلسطينية، واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال.

وطالبت المسيرات، العالم، بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، وضرورة إنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية.

وبالتزامن مع مسيرة نيويورك، خرجت مسيرة أخرى في العاصمة الأمريكية واشنطن، انطلقت من أمام مبنى وزارة الخارجية، ومرورا بساحة البيت الأبيض، لإيصال صوت المتظاهرين بضرورة لجم سلطات الاحتلال والمستوطنين عن إرهابهم الذي يمارسونه ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وأيضا إيقاف الاعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك، والمقدسيين، وبيوتهم في حي الشيخ جراح، وسلوان.

وكانت المسيرات التي انطلقت تحت هاشتاج #انقذوا_حي_الشيخ_جراح، #غزة_تحت_القصف، دفعت المئات من مناصري القضية الفلسطينية للتفاعل معها، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشرها بشكل واسع بين أوساط الأمريكيين، لإعلاء الصوت حول ما يتعرض له الفلسطينيين من انتهاكات إسرائيلية متواصلة.