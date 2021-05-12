سفير الاتحاد الأوروبي: المناقشات الجارية في بروكسل تتناول كيفية دعم لبنان

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أكد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، اليوم الأربعاء، أن المناقشات الجارية في بروكسل تتناول كيفية دعم لبنان.

وقال السفير طراف، بعد لقائه اليوم، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبه، إن المسألة التي توجه النقاشات الجارية في بروكسل هي كيفية دعم لبنان، أما مسأله العقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة فتشكل جزءاً صغيراً من المباحثات".

وأضاف أن "مناقشة مسألة العقوبات تتم بروحية المساهمة بطريقة بناءة في تحسين الوضع في لبنان".

ووصف السفير طراف اللقاء بـ"المهم"، مشيرا إلى أنه "جرى بحث التطورات الإقليمية والوضع في لبنان".

وأضاف"تناولنا بشكل أساسي المناقشات الجارية في بروكسل عن الخيارات المتوافرة لدعم لبنان في ضوء الأزمة التي يعاني منها".

وبدأ في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الاثنين الماضي اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث ملفات عدة.