مؤتمر الأمم المتحدة للمانحين لإنقاذ الخزان صافر باليمن لم يصل إلى المستوى المطلوب

جمع مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة لإنقاذ الخزان النفطي "صافر" قبالة الساحل اليمني، والذي ينذر بحدوث كارثة بيئية، فقط حوالي ربع المبلغ الضروري لإنقاذه.

وقالت الأمم المتحدة وهولندا، المضيفان المشاركان للمؤتمر، اليوم الأربعاء، إن الدول المشاركة تعهدت بمبلغ 38 مليون دولار لإنقاذ الخزان صافر المنكوب.

ويعني هذا أنه لا يزال هناك حاجة عاجلة لمزيد من التمويل حتى يتسنى البدء في العملية التي تهدف إلى منع تسرب نفطي كبير في البحر الأحمر.

وباستثناء قطر، تعهدت الدول الأوروبية فقط بتقديم أموال، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا وفرنسا.

وستحاول الأمم المتحدة وهولندا الحصول على تمويل إضافي هذا الشهر.

ووفقا لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي فإن هناك حاجة إلى مبلغ إجمالي يصل إلى 144 مليون دولار.

يذكر أنه يجري استخدام صافر كخزان عائم لتخزين النفط منذ الثمانينيات ويحتوي على 1ر1 مليون برميل من النفط الخام. وتعتبر هيكل الخزان متهالك لعدم صيانته منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015.

ويشار إلى أنه في حال حدوث تسرب أو انفجار أو تمزق في الخزانات يمكن أن تتسرب كمية من النفط تبلغ أربعة أضعاف ما حدث في كارثة عام 1989 التي تسببت بها ناقلة النفط إيكسون فالديز قبالة آلاسكا.

وبالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالبشر والبيئة في المنطقة، فإن الشحن في مضيق باب المندب وقناة السويس سيتأثر أيضا بشدة.