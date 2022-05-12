قال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان، إن الهيئة قامت خلال الاحتفال الذى عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمستشفى الساحل التعليمي بتكريم 8 أسر من شهداء التمريض بالهيئة، خلال جائحة كورونا.

والمكرمون هم: عفاف عبدالعظيم محمد برغش ونعمه خميس إبراهيم السايس بمستشفى دمنهور التعليمى، وسومية محمود يوسف محمد وهانى السيد عطا محمد بمستشفى بنها التعليمى، وهدى صلاح أحمد بمعهد القلب القومى، وإنجي عبدالحليم مصطفى النحاس بمعهد السكر، ورزقة عبدالعظيم محمد عبدالعال بمستشفى سوهاج التعليمى، وكريمة جابر محمد بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتمريض.

وأضاف السودة أن فرق التمريض بالهيئة على أعلى قدر من العلم والخبرة وتحمل المسئولية التى تؤهلهم للتعامل مع كل الحالات الطبية، تحت شعار دائم وهو "التمريض فن.. علم.. إنسانية.. رعاية بلا حدود".

وأشار إلى أنه بعد انتهاء التكريم، عقدت الهيئة عددا من المحاضرات التدريبية للفرق التمريضية للتوعية بأهمية تقديم الخدمة التمريضية، منوها بأهمية التعاون العلمي المشترك بين جامعة القاهرة وغيرها وبين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتقديم أفضل المحاضرات العلمية لكل الفرق الطبية بوحدات الهيئة المختلفة.

وأضاف الدكتور وائل الدرندلى، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، أن الهيئة حرصت كذلك خلال الاحتفال على تكريم المتميزين من فرق التمريض بوحدات الهيئة خلال الجائحة، وكذلك فرق مكافحة العدوى بالهيئة، كما أن أسر الشهداء من التمريض بالهيئة سيظلوا دائما أبناء للهيئة تلتزم بمسئولياتها تجاههم فى أي وقت حتى تصل بهم وأبنائهم إلى بر الأمان.

وأوضح أن الهيئة تسعى دائما لتقديم خدمة تمريضيه تليق بكل أبناء الوطن، ويظهر ذلك من خلال الجهد المبذول من التمريض بالهيئة، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من التقدم والتطوير المستمر للخدمات الصحية بالهيئة ووحداتها.