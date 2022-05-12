أمير قطر يطالب بمحاكمة قتلة شيرين أبوعاقلة ورئيسي يدعو إلى رفع الحصار عن الشعب اليمني

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يزور طهران، ان الحوار هو الحل الوحيد للخلافات في المنطقة، لافتا إلى العلاقات المتينة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على حسن الجوار.

في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، بعد توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين، قال أمير قطر: تحدثنا في هذه الزيارة أيضا عن مفاوضات فيينا، وان قطر تعمل على الدفع إلى الأمام من أجل التوصل إلى اتفاق عادل، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.

وأكد أمير قطر أن هذه الزيارة ستدفع بالعلاقات مع إيران إلى الأمام، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها متينة وقائمة على حسن الجوار.

وأضاف: "وجودي هنا اليوم للتأكيد على أن هذه العلاقات يجب أن تكون أفضل مما كانت عليه في الماضي".

وتابع أمير قطر: اتفقنا مع الرئيس الإيراني على حل مشاكل المنطقة بالحوار والطرق السلمية.

وأضاف الشيخ تميم آل ثاني قائلا : تحدثنا في هذه الزيارة عن القضية الفلسطينية وعدد من الملفات الإقليمية على رأسها فلسطين واليمن وسوريا والعراق.

وفي الشأن الفلسطيني، طالب أمير دولة قطر بمحاسبة من ارتكب جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، معربا عن تعازيه لأسرة "الشهيدة بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال".

ومضى أمير دولة قطر قائلا: "بطولة كأس العالم لكرة القدم ستقام في قطر في شهر شهري نوفمبر وديسمبر، ونرحب بجميع الجماهير الإيرانية لحضور مباريات كأس العالم، وسوف يستمتعون بمباريات المجموعة الشيقة التي فيها المنتخب الإيراني، وأن بطولة كأس العالم هي بطولة استثنائية".

وأردف قائلا: "أشكر فخامة الرئيس والمسؤولين الإيرانيين على تعاونهم ومساندتهم لنا لانجاح هذا البطولة التي تخص جميع المنطقة".

من جانبه، قال رئيسي في المؤتمر الصحفي المشترك "في لقائي بأمير قطر، تم التأكيد على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية للسياحة والطاقة، وضرورة توظيف استثمارات مشتركة بين البلدين.

وأضاف "زيارة أمير قطر سوف تكون نقطة تحول في مستوى العلاقات بين بلدينا".

وتابع "أكدنا على ضرورة وضع حد للحصار الخانق على الشعب اليمني"

وذكر "أتقدم بالتعازي لحكومة قطر وأسرة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة شيرين أبوعاقلة التي قتلت على يد الكيان الصهيوني، وأنا على يقين من أن جرائم الكيان الصهيوني لن تضمن أمنه.

وأوضح رئيسي "أكدنا أيضا على ضرورة تحرير القدس وفلسطين بشكل عام ويجب وضع حد لاعتداءات الكيان الصهيوني".