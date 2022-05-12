واشنطن: بلينكن يتوجه إلى برلين لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو

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يعتزم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن التوجه إلى العاصمة الألمانية برلين بعد غد السبت للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن وزراء الناتو سيجرون مشاورات بشأن كيفية المضي قدما في ظل " الحرب الوحشية لروسيا على أوكرانيا"، بالإضافة إلى التحضير لقمة الحلف المقررة في العاصمة الإسبانية مدريد نهاية حزيران/يونيو، والعمل على إعداد تصور استراتيجي جديد.

وأضافت الوزارة أن من المتوقع أن تتناول المشاورات أيضا الانضمام المحتمل لفنلندا والسويد للحلف العسكري الغربي.

يذكر أن بلينكن لم يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في فايسنهويزر شتراند بشمال ألمانيا، على بحر البلطيق اليوم بسبب إصابته بعدوى كوفيد-19، ونابت عنه كبيرة الدبلوماسيين فيكتوريا نولاند.

غير أن وزير الخارجية الأمريكي عقد لقاءات في واشنطن.

وفي أعقاب اجتماع وزراء الناتو، سيتوجه بلينكن ترافقه الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، ووزيرة التجارة جينا رايموندو، إلى فرنسا.