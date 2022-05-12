وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يعلن آلية تحديث البطاقة التموينية

أعلن وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية محمد سعد الله، أنه من اليوم الخميس، سيتم ظهور رسائل على بون صرف الخبز؛ لبعض المواطنين يفيد بضرورة تسجيل رقم تليفون مسجل بإسم صاحب البطاقة خلال أسبوعين حتى لا يتم ايقاف البطاقة التموينية.



وأضاف سعد الله، في بيان، اليوم الخمي ، أنه استكمالا لمراحل تحديث بيانات البطاقات، يقوم المواطنين التى ستظهر لهم هذه الرسالة بالإلتزام بالتحديث خلال المدة المحددة خلال أسبوعين من تاريخه.



وأشار سعد الله، إلى أنه أصدر تعليمات إلى مراكز الخدمات التموينية المطورة باستقبال طلبات المواطنين الذين ظهرت لهم هذه الرسالة على أرقام الواتس الخاصة بكل مركز ، و أنه تيسيرا على جميع المواطنين يمكن إرسال المستندات عبر الواتس لأي مركز من المراكز السبعة دون التقيد بالنطاق الجغرافى .



وأكج وكيل التموين، أن المواطنين من ساكنى مناطق برج العرب والعامرية يمكن إرسال المستندات على الواتس الخاص بمركز خدمات العجمي تيسيرا عليهم.