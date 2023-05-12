السوداني يدعو إلى منع استخدام الأراضي العراقية للقيام بعمليات خارجة عن القانون

دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تأمين الحدود بالكامل والتصدي بحزم لعمليات التسلل ومحاولات استخدام الأراضي العراقية للقيام بعمليات خارجة عن القانون.



وشدد السوداني خلال اجتماع القيادات الأمنية العراقية خلال زيارته اليوم الى محافظة نينوى (شمال) على "أهمية أمن محافظة نينوى بالنسبة للعراق وأنّ المعارك التي جرت على أرضها ضدّ الإرهاب مثّلت محطّةً مشرقةً من تأريخ العراق"، وفق بيان للحكومة العراقية.



وقال "إن الإستحقاق القادم استحقاق اقتصادي خدمي، لذا تجب المحافظة على الأمن المتحقق، مع معالجة بعض الظواهر، لتكون نقطة شروع ترسّخ الأمن على وفق ما وضعناه ضمن برنامجنا الحكومي".



وقام السوداني بسلسلة جولات ميدانية في محافظة نينوى شملت سدّ الموصل ومتابعة سير الأعمال في مشروع مطار الموصل الدولي للاطلاع على أعمال التأهيل والإعمار الجارية.