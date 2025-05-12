 ضبط 2144 عبوة مياه غازية وبسكوت منتهية الصلاحية في حملة تموينية الإسماعيلية - بوابة الشروق
الإثنين 12 مايو 2025 11:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط 2144 عبوة مياه غازية وبسكوت منتهية الصلاحية في حملة تموينية الإسماعيلية

أميرة محمدين
نشر في: الإثنين 12 مايو 2025 - 11:20 م | آخر تحديث: الإثنين 12 مايو 2025 - 11:20 م

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عدة حملات للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والمخابز المدعمة.

وأكدت شيماء عمر مدير التموين بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٢١٤٤ عبوة مياه غازية وبسكوت ومقرمشات منتهية الصلاحية، وضبط مخبز لتصرفه في نصف طن من الدقيق المدعم، وتحرير ٧٥ مخالفة تموينية متنوعة ما بين عدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتقليد علامات تجارية.

وأضافت مدير التموين، أن مخالفات المخابز تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، خبز ناقص الوزن، عدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وتابع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين، موجها بتوافر السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

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